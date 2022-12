Tragedia in Regno Unito: 4 bambini cadono in lago ghiacciato, 3 sono morti

Il Regno Unito è sotto shock per la morte di tre bambini caduti nel pomeriggio di ieri in un lago ghiacciato. Un altro bambino, di sei anni, è ricoverato in ospedale in condizioni gravi.

L’incidente è avvenuto a Babbs Mill Park, vicino a Birmingham, nell’Inghilterra centrale. Il gruppo, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, stava giocando su un lago a Solihull quando il ghiaccio si è rotto facendoli cadere in acqua. Quando sono stati recuperati dai soccorritori erano in arresto cardiaco, sono stati sottoposti alla rianimazione cardiopolmonare e portati negli ospedali della zona.

Il Regno Unito è stato colpito in questi giorni da un’ondata di gelo che ha portato temperature anche di molti gradi sotto lo zero e ha causato ieri una fitta nevicata a Londra. Registrati fino a -15°C in Scozia.

A cura di Francesco Ladisa