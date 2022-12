Freddo e neve al Nord-Ovest: leggere imbiancate fino a bassa quota in Piemonte e Liguria

Come da previsioni la perturbazione sopraggiunta questa notte sull’Italia, interessando seppur marginalmente il Nord Italia, ha portato delle nevicate fino a bassa quota grazie alle temperature particolarmente basse su Piemonte e Liguria.

La neve ha imbiancato fra la notte e le prime ore del mattino soprattutto il Piemonte occidentale e le aree interne della Liguria centro-occidentale, con i fiocchi che si sono spinti a tratti fin sulla costa. Una leggera nevicata ha così interessato anche Genova città.

Accumuli più consistenti, nell’ordine comunque di qualche centimetro, hanno interessato le aree interne collinari di Imperia, Savona e Genova. Arpal ha reso noto che, per quanto riguarda i nivometri della rete Omirl si sono registrati: 11 cm di neve a Verdeggia (Triora, Imperia) e a Monte Settepani (Osiglia, Savona), 2 cm a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona), 4 cm a Dego Girini (Savona), 12 cm a Urbe Vara Superiore (Savona), 8 cm a Campo Ligure (Genova).

Nuove nevicate si sono avute sulle Alpi piemontesi e in Valle d’Aosta, dove gli accumuli sono in generale più abbondanti anche grazie alle nevicate dei giorni scorsi. La neve è arrivata anche a Torino per la prima volta in questa stagione, con un leggero velo su tetti e prati.



Le nevicate non ha portato particolari disagi alla viabilità e la situazione meteo è al momento migliorata. Permangono però temperature piuttosto rigide su tutto il Nord-Ovest.

A cura di Francesco Ladisa