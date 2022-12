Stromboli: si intensifica l’eruzione, nuova colata lavica fin sul mare

Torna a intensificarsi l’attività eruttiva dello Stromboli, nell’arcipelago delle isole Eolie. Dalla tarda mattinata di oggi è stata osservata infatti una nuova colata lavica dal cratere di nord-est.

Il trabocco, che raggiunge la linea di costa attraverso la Sciara del fuoco, è stato preceduto da un aumento sia dell’attività di spattering (lancio di brandelli lavici ) che del tremore sismico. Lo rende noto il laboratorio di Geofisica sperimentale dell’università di Firenze che monitora costantemente l’attività del vulcano.

In via precauzionale, le escursioni sul cratere sono state limitate e consentite solo sino a quota 290 metri e con l’ausilio delle guide.

A cura di Francesco Ladisa