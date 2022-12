Neve a Torino: code chilometriche, incidenti e caos sulle strade, tangenziale in tilt

Maltempo e nevicate fino in pianura sono in atto in Piemonte, dove nelle ultime ore, con il persistere e l’intensificarsi delle precipitazioni, stanno aumentando anche i disagi.

Le situazione di maggiore criticità si registrano nel cuneese e soprattutto nel torinese. A Torino città sono caduti circa 5-8 centimetri di neve, ma non mancano i problemi alla viabilità . In corso Unità d’Italia forti disagi e code chilometriche in direzione tangenziale sud a causa di un camion che si è intraversato ad uno svincolo.

Rallentamenti e disagi si segnalano su tutta la rete autostradale, compresa la tangenziale nord e sud di Torino. Così come sulle strade del Chierese. Alle 17.30 circa la polizia stradale rileva una situazione molto critica su tutta la tangenziale di Torino, con lunghe code e mezzi pesanti intraversati. Piccoli incidenti, quasi tutti senza feriti e per lo più dovuti a perdite di controllo.

Particolari problematiche sulla sud, dove lo svincolo di debouche in uscita in direzione nord è chiuso al traffico per impraticabilità e a causa di un mezzo pesante intraversato. Sono in pista mezzi antineve di Ativa su tutta la tratta dove si registrano lunghi incolonnamenti. Le pattuglie sono impegnate sulla viabilità .

Circa 300 i mezzi che il comune di Torino ha mobilitato per fra fronte alle situazioni di emergenza causate dalla nevicata.

L’ondata di maltempo dovrebbe gradualmente attenuarsi nelle prossime ore e le precipitazioni dovrebbero esaurirsi entro la tarda serata.

A cura di Francesco Ladisa