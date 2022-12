Scossa di terremoto nettamente avvertita nelle Marche, numerose segnalazioni da Ancona

Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita nelle Marche alle 8:37 di stamane. Secondo le rilevazioni dell’INGV, il sisma è stato di magnitudo 3.3 e si è verificato poco a largo della costa marchigiana settentrionale, nell’area dello sciame sismico attivo ormai da settimane.

La scossa di terremoto è stata avvertita in particolar modo nell’area centro-settentrionale delle Marche lungo la costa fra Pesaro e Ancona. Leggero tremore anche in Romagna, nel riminese. Non si registrano danni a cose o persone.

Clicca qui per vedere tutte le scosse di terremoto in tempo reale

La scossa si è verificata a una profondità di 9 km nel sottosuolo, sempre secondo le stime dell’INGV.

A cura di Francesco Ladisa