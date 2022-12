Terrore su volo di linea diretto alle Hawaii: forte turbolenza provoca almeno 36 feriti, alcuni gravi

Volo da incubo nella giornata di ieri su un aereo di linea della Hawaiian Airlines partito da Phoenix e diretto alle Hawaii. L’aereo ha attraversato un’area dove era in atto una forte turbolenza provocata da avverse condizioni meteo, circa 30 minuti prima di arrivare a Honolulu, capitale delle Hawaii.

In seguito ai forti scossoni provocati dalla turbolenza sull’aereo, almeno 36 persone sono rimaste ferite. 11 di queste versavano in condizioni abbastanza gravi e sono state trasportate in ospedale, insieme ad altri 9 in condizioni stabili. Sull’aereo si trovavano 278 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio.

Le agenzie di stampa hanno riportato che le ferite includevano un grave trauma cranico, lacerazioni, lividi e perdita di coscienza.

Secondo le autorità meteorologiche di Honolulu, un’allerta per le condizioni meteorologiche instabili era stata diffusa nell’area, ma il movimento delle correnti atmosferiche non era prevedibile nel dettaglio.

Un video dell’incidente è stato caricato da un passeggero su Twitter, dalle immagini si vedono i danni al soffitto dell’aereo dopo la turbolenza. La gente è volata fuori dai posti e uno ha persino colpito il soffitto, secondo quanto riporta Hawaii News Now. La passeggera Kaylee Reyes ha detto alla rete che sua madre non si era allacciata la cintura di sicurezza, così la turbolenza arrivata dal «nulla» l’ha fatta schizzare dal suo posto mandandola a sbattere contro il soffitto. Anche un altro utente di Twitter che era sul volo, ma che non è rimasto gravemente ferito, ha visto delle persone colpire il soffitto.

ABD’nin Arizona eyaletinden Hawaii’ye giden Hawaiian Airlines uçağı inişten 30 dakika önce şiddetli türbülans girdiği ve 11’i ağır 36 kişinin yaralandığı bildirildi. Uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı, yaralı yolcuların yakındaki çeşitli hastanelere gönderildiği açıklandı. pic.twitter.com/1dK5lSJtBs — TASC TV (@tasctv) December 19, 2022

A cura di Francesco Ladisa