Meteo: Mercoledì modesto peggioramento al Centro-Nord

L’alta pressione è tornata ad affermarsi con convinzione sulla nostra penisola e permarrà su di noi almeno fino a Natale (probabilmente anche oltre). Questo significa che le perturbazioni organizzate resteranno lontane e nel complesso avremo tempo stabile. Tuttavia non ci sarà un dominio incontrastato del sole, anzi avremo una nuvolosità piuttosto frequente e diffusa e perfino qualche pioggia, specialmente sulle aree settentrionali e tirreniche.

In particolare, nella giornata di domani (solstizio d’inverno) infiltrazioni d’aria più umida da ovest porteranno un peggioramento atmosferico: nubi e piogge interesseranno il Centro-Nord, nello specifico Liguria, basso Piemonte, ovest Lombardia; poi nel corso del pomeriggio-sera qualche pioggia potrà estendersi anche ad Emilia Romagna, Veneto, Toscana. Si tratterà comunque di fenomeni di debole entità, precipitazioni un po’ più abbondanti potranno interessare però la Liguria.

Nuvolosità in aumento nel corso del giorno anche sul resto del Centro e settori tirrenici meridionali, mentre sul resto del Sud avremo tempo stabile e ampie schiarite. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, i venti saranno in genere deboli di direzione variabile.

Il tempo tornerà ad essere più stabile poi nella giornata di Giovedì e nei giorni a seguire, ma sempre in un contesto variabile con molte nubi, nebbie e qualche pioviggine al centro-nord.

A cura di Francesco Ladisa