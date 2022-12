Violenta scossa di terremoto in California: ci sono danni

Una violenta scossa di terremoto si è verificata in California alle 11:34 ora italiana. Il sisma è stato di magnitudo 6.4 ed ha avuto epicentro in mare poco a largo della costa settentrionale della California, esattamente 24 km a ovest della città di Contea di Fortuna, nella contea di Humboldt.

Il terremoto è stato avvertito fortemente soprattutto nell’area centro-settentrionale del paese, ma anche in altri stati vicini come Oregon e Nevada. Scossa percepita anche a San Francisco.

Dalle prime testimonianze il terremoto ha causato alcuni danni lungo la costa situata di fronte all’epicentro, come caduta di oggetti, rottura di vetri e finestre, crepe in edifici, smottamenti e fratture nel terreno con strade dannegiate. Segnalate anche fughe di gas e interruzioni di corrente. Al momento non vengono segnalati feriti o vittime ma fonti non confermate parlano di una persona dispersa.

La scossa di terremoto si è verificata a una profondità di 17 km, secondo le rilevazioni dei centri sismici.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

A cura di Francesco Ladisa