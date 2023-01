L’anticiclone africano sta finalmente per cedere! Forte maltempo in arrivo dopo l’Epifania

L’alta pressione sub-tropicale che ormai da settimane (con poche pause) caratterizza il tempo sulla nostra penisola è destinata finalmente ad arretrare e a lasciar spazio ad una perturbazione di origine nord-atlantica, che riporterà le piogge su gran parte d’Italia.

Questo avverrà dopo l’Epifania, grazie a un’ondulazione verso il basso della corrente a getto che piloterà una saccatura atlantica su di noi, determinando un netto peggioramento fra 8 e 9 Gennaio.

Sebbene sia ancora un po’ presto per i dettagli, in base agli ultimi aggiornamenti, questa perturbazione dovrebbe colpire prima il Centro-Nord, poi estendersi anche al Centro-Sud, con piogge e temporali anche di forte intensità sulle regioni tirreniche, che dovrebbero risultare le aree più colpite dal maltempo fra la seconda parte di Domenica 8 e la giornata di Lunedì 9. Tornerà anche la neve, sia sulle Alpi che sugli Appennini a quote montuose.

La perturbazione non porterà con se aria particolarmente fredda, quindi le temperature rimarranno più o meno stazionarie o saranno in lieve calo. Un calo termico più marcato grazie all’afflusso di aria più fredda da nord potrebbe sopraggiungere nei giorni successivi, fra 10-11 Gennaio, ma ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

A cura di Francesco Ladisa