Forti piogge, temporali e venti di burrasca dal pomeriggio di oggi: ecco l’avviso dell’Aeronautica Militare

Un nuovo avviso di fenomeni intensi è stato emesso dall’Aeronautica Militare, per l’ondata di maltempo che porterà sull’Italia piogge, temporali e venti forti fra oggi e domani 9 Gennaio.

Ecco il comunicato:

– DAL POMERIGGIO DI OGGI, DOMENICA 8 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU LEVANTE LIGURE E TOSCANA, IN ESTENSIONE DALLA SERA

ANCHE ALLA SARDEGNA CENTROCCIDENTALE;

– DALLA SERATA OGGI, DOMENICA 8 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE PIOGGE INTENSE SUL FRIULI-VENEZIA GIULIA;

– DAL POMERIGGIO DI OGGI DOMENICA 8 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, VENTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SU SARDEGNA E TOSCANA, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI’ 9 GENNAIO 2023 ANCHE A MARCHE, LAZIO, CAMPANIA, BASILICATA TIRRENICA, CALABRIA E DAL POMERIGGIO ANCHE SULLA SICILIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– DALLA SERATA DI OGGI, DOMENICA 8 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE, SULLE AREE COSTIERE DEL FRIULI-VENEZIA

GIULIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– DAL POMERIGGIO DI DOMANI, LUNEDI’ 09 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MAR LIGURE, MARE DI SARDEGNA E TIRRENO.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa