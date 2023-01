Perturbazione arrivata: prossime ore con forte maltempo su alcune zone, ecco dove

Sta entrando nel vivo la fase perturbata sull’Italia con le prime precipitazioni in atto in queste ore sull’area nord-occidentale della penisola.

Oggi il maltempo colpirà in particolar modo Liguria, Emilia, Lombardia nella prima parte di giornata, poi si estenderà anche al Nord-Est e alla Toscana. I fenomeni potranno essere insistenti e portare quindi ad accumuli pluviometrici importanti sulla Liguria centro-orientale, l’Emilia occidentale e l’alta Toscana.

L’Aeronautica Militare ha emesso un bollettino di criticità indicando un’allerta gialla per diverse zone della Liguria e dell’Emilia Romagna. Vediamo nel dettaglio:

Per la giornata di Domenica 8 gennaio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Lunigiana, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

A cura di Francesco Ladisa