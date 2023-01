Avviso di forte maltempo dall’Aeronautica: venti di burrasca forte e mareggiate

Fra le prossime ore e la giornata di domani la perturbazione di origine nord-atlantica che ha colpito il Centro-Nord si sposterà rapidamente verso il Sud Italia, portando ancora piogge e locali temporali, ma soprattutto intensi venti di maestrale su gran parte delle regioni centro-meridionali.

Ecco l’avviso emesso dall’Aeronautica Militare:

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ABBONDANTI ANCHE INTENSE:

– PER LE PROSSIME 6 ORE SULLA CAMPANIA MERIDIONALE;

– PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA BASILICATA TIRRENICA;

– PER LE PROSSIME 12-18 ORE SULLA CALABRIA TIRRENICA.

PERSISTE VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI OCCIDENTALI:

– PER LE PROSSIME 24 ORE SULLA SARDEGNA;

– PER LE PROSSIME 9-12 ORE SU CAMPANIA E BASILICATA TIRRENICA;

– PER LE PROSSIME 24-30 ORE SULLA CALABRIA, SPECIE SETTORE TIRRENICO E RILIEVI IN GENERE.

SI PREDEVE ALTRESI VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE, DA NORD-OVEST:

– DALLA SERA DI OGGI, LUNEDI’ 9 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE SULLA SICILIA;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI’ 10 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE SU MOLISE E PUGLIA.

POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE AL VENTO.

PERSISTE PER LE PROSSIME 18-24 ORE MARE MOLTO AGITATO SUL MARE DI SARDEGNA.

SI PREVEDE INOLTRE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO:

– DALLA SERA DI OGGI, LUNEDI’ 9 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SU CANALE DI SARDEGNA E TIRRENO CENTRO-MERIDIONALE;

– DALE 00:00 UTC DI DOMANI, MARTEDI’ 10 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SU STRETTO DI SICILIA;

– DALLE 06:00 UTC DI DOMANI, MARTEDI’ 10 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SULLO JONIO MERIDIONALE.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa