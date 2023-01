Maltempo Campania: esonda torrente a Nocera Inferiore, completamente allagato lo stadio

Dopo aver colpito il Nord la perturbazione nord-atlantica è scivolata oggi verso il Sud Italia portando piogge localmente abbondanti soprattutto sul versante tirrenico.

E’ la Campania la regione a dover fare i conti con i maggiori disagi. A Nocera inferiore, in provincia di Salerno, il torrente Solofrana ha rotto gli argini e ha provocato l’allagamento dello stadio San Francesco. L’acqua ha completamento coperto il terreno di gioco e la pista di atletica, danni anche alla zona degli spogliatoi.

Sul posto si sono recate diverse squadre dei vigili del fuoco. Il sindaco Paolo De Maio ha invitato i cittadini alla massima prudenza per il cedimento dell’alveo nella zona adiacente lo stadio comunale. De Maio ha invitato la popolazione ad assumere condotte di prudenza “al fine di evitare la possibile compromissione della pubblica e privata incolumità distanziandosi dai corsi d’acqua, non sostando nei pressi degli stessi, né ai piani terranei o in zone sottoposte agli stessi, né in abitazioni prospicienti ai corsi d’acqua, e comunque di assumere condotte di prudenza, e distanziamento dagli alvei, salvo ulteriore nuova disposizione”.

A cura di Francesco Ladisa