Maltempo in Liguria: allagamenti e diverse frane fra Genova e La Spezia

La preannunciata perturbazione atlantica giunta sull’Italia nella giornata di ieri ha colpito la Liguria portando piogge abbondanti soprattutto sull’area centro-orientale della regione.

Diversi i disagi, con allagamenti, smottamenti e piccole frane. Particolarmente colpita la zona del chiavarese, dove il fiume Entella nella serata di ieri è straripato, senza però provocare grossi danni. Numerosi fino a stamane gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Genova.

Uno smottamento avvenuto sull’Aurelia tra le due gallerie al confine tra Chiavari e Zoagli, ha portato alla chiusura parziale della strada occupata per metà da detriti. La strada è stata parzialmente chiusa, il traffico veicolare viaggia a senso unico alternato. Smottamento anche a S.Colombano. Rimane chiusa la Sestri Levante-Moneglia in attesa del sopralluogo dei tecnici per la frana di massi caduta ieri pomeriggio. La situazione meteo intanto è nettamente migliorata.

“E’ stata una perturbazione importante – spiega l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone – Abbiamo superato i 100mm di pioggia quasi in tutto il centro-Levante. Il territorio ha risposto abbastanza bene, abbiamo piccoli smottamenti ma senza criticità. I bacini medi e grandi hanno risposto abbastanza bene, alcuni si sono avvicinati ai livelli di guardia, qualcuno l’ha anche superato ma nella notte, una volta passata la piane, sono tutti tornati sotto il livello di guardia. E’ stato un test importante in vista della prossima settimana quando ci attendiamo l’arrivo di una nuova perturbazione” spiega Giampedrone.

A cura di Francesco Ladisa