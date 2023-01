La città indiana di Joshimath si sta sgretolando: frane e crepe nelle case

La città indiana Joshimat è balzata agli onori della cronaca negli ultimi giorni per le impressionanti frane e crepe che si stanno aprendo nel terreno, danneggiando edifici e minacciando l’incolumità della popolazione.

La cittadina, situata nello stato di Uttarakhand, si trova ai piedi dell’Himalaya e la montagna che la sovrasta si sta letteralmente sbriciolando. In oltre 600 case delle circa 4500 che formano il centro abitato si stanno accentuando le crepe, con gravi problemi di stabilità.

La causa, affermano gli esperti, è la combinazione fra i cambiamenti climatici e una struttura geologica già di per sé molto instabile. Sotto accusa anche il fatto che nel corso dei decenni, molta acqua sia stata pompata dal sottosuolo per l’agricoltura, rendendo fragile la sabbia e la pietra, fino allo sprofondamento di oggi.

This is the house of Chandra ballabh Pandey, resident of Manoharbagh in #Joshimath. The floor has swelled up, roofs are falling and walls are cracked. Built his house in 1999, he says that his soul will remain in the house–irrespective of its existence. #Joshimathcrisis pic.twitter.com/xzp6fDE4WC

— Gaurav Talwar (@gauravtalwarTOI) January 10, 2023