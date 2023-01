Meteo: week-end inizialmente stabile, peggiora Domenica

Vi abbiamo parlato in questo precedente articolo del peggioramento molto probabile di inizio settimana per effetto di una importante saccatura di origine artica in discesa dal Nord Europa verso l’area mediterranea. Ma vediamo ora la situazione meteo prevista per il periodo precedente, vale a dire per il fine settimana.

Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, il week end sarà caratterizzato inizialmente da tempo stabile, ma nel corso di Domenica, specie nella seconda parte del giorno, assisteremo ad un peggioramento legato al flusso perturbato nord-atlantico. Vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta:

Sabato 14 avremo tempo generalmente stabile, salvo locali disturbi al Sud, con piovaschi probabili su Puglia settentrionale e basso Tirreno, fra Sicilia e Calabria. Qualche pioviggine anche fra Liguria e alta Toscana. Cieli spesso nuvolosi e nebbie diffuse in Pianura Padana e sui settori tirrenici centrali. Temperature senza variazioni di rilievo.

Domenica 15, pressione in calo e tempo in peggioramento. Piogge su Liguria centro-orientale, alta Toscana, Lombardia e Triveneto. Nubi in aumento anche al Centro e sulla Campania, con deboli piogge sulle regioni tirreniche e sull’Umbria. Più stabile e anche soleggiato al Meridione. Temperature senza variazioni significative, venti in rinforzo dai quadranti sud-occidentali sull’area tirrenica.

La previsione, in particolare quella per Domenica, potrebbe subire modifiche a causa della distanza temporale. Vi invitiamo per tanto a seguire i prossimi aggiornamenti.

A cura di Francesco Ladisa