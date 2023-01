Pesanti inondazioni in California: le tempeste causano vittime e gravi danni

Una pesante ondata di maltempo, fra le più intense degli ultimi decenni, si è abbattuta sulla California, causando numerosi danni e vittime.

Il bilancio, ancora non definitivo, è di 17 morti, migliaia di persone evacuate, circa 200 mila abitazioni e attività senza energia elettrica. L’ondata di maltempo ha portato forti venti, piogge torrenziali e allagamenti diffusi.

La pioggia incessante ha cominciato a cadere domenica e ha provocato una serie di inondazioni in alcune aree di Los Angeles e in gran parte della California, costringendo almeno 50mila persone ad evacuare le proprie abitazioni, per il timore di esondazioni dei fiumi e di frane. Secondo gli esperti, i danni causati dal maltempo potrebbero ammontare a un miliardo di dollari.

Lunedì, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che attualmente si trova in Messico, ha dichiarato lo stato di emergenza in California. Questo permette al governo statale, così come alle amministrazioni locali, di avere accesso alle risorse federali per far fronte ai disastri generati dal maltempo.

A cura di Francesco Ladisa