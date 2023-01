Palermo fra le 25 città più belle al Mondo per una famosa rivista americana

Palermo è tra le 25 città più belle del mondo: il prestigioso riconoscimento arriva da una rivista americana dedicata ai viaggi, “Travel + Leisure”, che ha di recente inserito il capoluogo siciliano in una lista che la vede in compagnia di metropoli del calibro di New York, Londra, Parigi e altri luoghi meravigliosi come Roma, Buenos Aires, Rio de Janeiro.

Nell’articolo Palermo viene descritta come una città “dinamica, decadente e soleggiata”. Caratteristiche che la rendono “un sogno per gli appassionati di architettura, i buongustai e tutti gli amanti della vita”, si legge sulla rivista.

“Potresti pensare che il teatro dell’opera più grande d’Italia sia a Roma o a Milano – scrive ancora Travel + Leisure – ma è qui. La cupola di rame del Teatro Massimo si erge a circa 75 metri sopra la piazza storica su cui si trova (i fan di White Lotus riconosceranno il teatro dalla seconda stagione)”. E ancora si fa cenno alla “sorprendente Cattedrale” e si invitano i visitatori a dirigersi sul tetto “per vedere lo skyline di terracotta dell’antica città che precipita verso il Mar Tirreno”.

A cura di Francesco Ladisa