Meteo, l’allerta dell’Aeronautica Militare per venti forti: ecco le zone colpite fra oggi e domani

L’avvicinamento di una vasta saccatura colma di aria fredda di origine polare sta portando – come vi abbiamo spiegato qui – un rinforzo della ventilazione dai quadranti sud-occidentali su gran parte della penisola. Nelle prossime ore sono previsti venti sempre più intensi, vediamo dove attraverso l‘avviso emesso dall’Aeronautica Militare.

OGGI, 16 GENNAIO 2023, SI PREVEDE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO BURRASCA O BURRASCA FORTE:

– DALLA TARDA MATTINATA E PER LE SUCCESSIVE 6/9 ORE SU LIGURIA CENTRO ORIENTALE;

– DALLA TARDA MATTINATA E PER LE SUCCESSIVE 9 SU APPENNINO EMILIANO E TOSCANA;

– DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU MARCHE, LAZIO E MOLISE, – DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE SU ABRUZZO E SARDEGNA;

– DALLA SERA E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SU CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa