Meteo: prolungato maltempo e tanta neve fino al weekend, ecco le previsioni

Lo abbiamo annunciato da giorni: l’inverno vuole prendersi finalmente una rivincita dopo il lungo periodo mite e avaro di precipitazioni che ha caratterizzato la prima parte della stagione. Il maltempo, che già si sta abbattendo con veemenza sulla penisola, è solo agli inizi: la saccatura di origine artica attualmente centrata sull’Europa centro-settentrionale, si spingerà nei prossimi giorni sempre più verso sud/sud-est, fino ad isolarsi nel fine settimana proprio sull’area mediterranea e l’Italia, portando piogge, nevicate e freddo in propagazione al Centro-Sud.

Vediamo più nei dettagli le previsioni giorno per giorno.

Mercoledì 18 Gennaio: al Nord condizioni di tempo generalmente stabili, con qualche nebbia in Pianura Padana e alternanza di nubi e schiarite, queste ultime più presenti al Nord-Ovest. Tanto maltempo invece al Centro-Sud, con piogge e temporali abbondanti sulle regioni tirreniche. Più asciutto sui settori ionici. Venti sempre intensi di libeccio al Centro-Sud.

Giovedì 19 Gennaio: stabile al Nord-Ovest, maltempo che torna al Nord-Est con freddo e neve fino a bassa quota, a tratti in pianura, specie su Veneto ed Emilia Romagna. Instabilità sparsa al Centro-Sud con fenomeni come sempre più insistenti sui settori tirrenici. Nevicate a quote montuose e di alta collina, freddo in accentuazione con temperature in calo sulle regioni centro-meridionali.

Venerdì 20 Gennaio: affluisce aria ancor più fredda da nord-est. Freddo intenso e gelate al Nord, ma con tempo stabile. Ancora instabilità al Centro-Sud, specie aree adriatiche, basso Tirreno e Meridione, con quota neve in calo fino a quote collinari (da non escludere in pianura al Centro).

Weekend: probabile formazione di una circolazione ciclonica al Centro-Sud con condizioni di instabilità e nevicate fino a bassa quota, abbondanti sulle aree appenniniche. Stabile ma molto freddo al Nord. Previsione incerta che necessita di conferme e aggiornamenti nei prossimi giorni.

A cura di Francesco Ladisa