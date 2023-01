Meteo: prossime 24-30 ore con venti impetuosi e nubifragi, nuovo AVVISO dell’Aeronautica Militare

L’ondata di maltempo è entrata nel vivo e sta portando piogge diffuse e insistenti sulle nostre regioni centro-meridionali, insieme a venti impetuosi e mareggiate. Le condizioni meteo resteranno critiche anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, infatti l’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di fenomeni intensi, per venti forti, mareggiate e precipitazioni abbondanti.

Ecco il comunicato:

IN CONSIDERAZIONE DEL TRANSITO DELLA TEMPESTA CICLONICA DENOMINATA FIEN, PERSISTONO PER LE PROSSIME 24/30 ORE VENTI FORTI INTORNO SUD-OVEST, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, SU MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA, MOLISE, CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA E PUGLIA.

PERSISTONO INOLTRE PRECIPITAZIONI ABBONDANTI ANCHE FORTI:

-PER LE PROSSIME 9-12 0RE SU UMBRIA, SETTORI OVEST DI MARCHE, ABRUZZO E MOLISE E SU SETTORE APPENNINICO E MERIDIONALE DEL LAZIO;

-PER LE PROSSIME 24-30 ORE SU CAMPANIA, BASILICATA E SETTORE CENTRO-NORD DELLA CALABRIA TIRRENICA.

PERSISTE ALTRESI’:

– PER LE PROSSIME 24 ORE STATO DEL MARE MOLTO AGITATO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA;

– PER LE PROSSIME 18 ORE STATO DEL MARE LOCALMENTE MOLTO AGITATO SU TIRRENO CENTRO-MERIDIONALE E STRETTO DI SICILIA.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa