Vento furioso in Campania: paura a Napoli per il crollo di un’impalcatura [VIDEO]

Il maltempo sta – come previsto – picchiando duro sulle regioni tirreniche, con piogge persistenti, temporali e soprattutto venti di burrasca.

Le violente raffiche di libeccio stanno causando danni e disagi in Campania: a Napoli una impalcatura alta quattro piani è stata divelta ed è rovinata al suolo. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma tanta è stata la paura fra le persone che vivono in zona.

Tragedia sfiorata stamane anche in piazza Cavour a pochi metri dalla sede del Mann, Museo archeologico di Napoli, dove un grosso albero è caduto sempre a causa del forte vento. Sul posto la polizia municipale Unità operativa Stella per deviare il traffico e mettere in sicurezza la zona. Danneggiate due auto e un motorino, ma per fortuna nessuna conseguenza a persone.

A cura di Francesco Ladisa