Violenta tempesta nel romano: Valmontone in ginocchio [FOTO]

Il maltempo continua a colpire in queste ore le regioni centro-meridionali, soprattutto le regioni tirreniche. Nel Lazio forti precipitazioni anche a carattere temporalesco si stanno abbattendo fra le province di Roma e Latina, causando diverse criticitĂ .

Intorno alle 17 un temporale estremamente violento ha colpito in pieno la cittĂ di Valmontone, a sud-est della capitale. Ingenti i danni: abitazioni scoperchiate, alberi e piante divelte, pali abbattuti, perfino alcuni muretti crollati. Nell’area interessata si stanno recando numerose squadre di soccorritori dei Vigili del Fuoco. Al momento non risultano feriti ma i danni materiali sono importanti. “Si raccomanda ai cittadini di non uscire di casa e di aspettare che la protezione civile riesca a raggiungere tutte le zone colpite per fare una stima di quanto accaduto”, ha scritto il sindaco di Valmontone su Facebook.

Tutti questi danni sono stati causati probabilmente da un downburst, ovvero raffiche lineari provocate da un temporale di forte intensitĂ che è transitato proprio sulla cittĂ della provincia romana. Non è però da escludere la formazione di una tromba d’aria (fenomeno atmosferico differente), sebbene al momento propendiamo per la prima ipotesi.

Danni e disagi anche in molte altre localitĂ della provincia. Allagamenti e alberi abbattuti nella capitale, dove la Protezione Civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine nel tratto urbano del Tevere.

A cura di Francesco Ladisa