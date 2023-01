METEO, un giovedì col maltempo. NEVE in pianura su alcune regioni!

Il maltempo sta entrando nel vivo e ne darà ampia dimostrazione tra giovedì e il termine della settimana. In verità l’aria fredda polare, con l’annesso maltempo, potrebbe persistere addirittura fino a metà della prossima settimana, ma per il momento ci concentreremo solo sul breve termine.

Domani, giovedì 19 gennaio, l’aria fredda polare approfondirà una nuova depressione sull’alto Tirreno e sarà proprio questa a generare altro maltempo su tante nostre regioni. Con l’ulteriore calo delle temperature che riguarderà il nord Italia, ecco che la quota neve scenderà ulteriormente fino a portarsi a livelli di pianura tra Veneto, Emilia Romagna e Lombardia sud-orientale. I fenomeni nevosi più interessanti dovrebbero riguardare i settori pedemontani emiliani tra parmense, piacentino, reggiano. Fenomeni localmente intensi anche su rodigino e ferrarese con fiocchi di neve occasionalmente fino in pianura e sulle coste. Fioccate possibili anche su Friuli Venezia Giulia, Trentino alto Adige.

Neve in collina o alta collina su Toscana, Marche, Umbria. Entro sera possibili nevicate fino a 600-700 metri su Appennino abruzzese e laziale. Più a sud solo maltempo e neve in alta montagna in quanto persisteranno i venti più tiepidi sud-occidentali (ma ancora per poco, come accennato in questo articolo).

Piogge confermate su Toscana, Lazio, Campania, Calabria tirrenica, Sardegna. Piogge più disorganizzate in Sicilia, molto più rare in Puglia, Molise e coste abruzzesi.

A cura di Raffaele Laricchia