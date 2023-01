Meteo: prossime ore con nevicate fino in pianura e a bassa quota anche al Centro

Come preannunciato il freddo e la neve hanno raggiunto il Nord Italia e in queste ore i fiocchi bianchi si stanno spingendo a tratti fino in pianura, specie fra bassa Lombardia ed Emilia. Nevicate più abbondanti interessano le aree appenniniche e soprattutto i rilievi fra Liguria e Appennino tosco-emiliano.

Nulla di eccezionale, siamo in pieno Gennaio e sarebbe la normalità, ma venendo da una prima parte di inverno eccezionalmente mite e secca, tutto questo fa notizia.

Cosa accadrà nelle prossime ore?

La perturbazione in atto seguiterà a portare instabilità su molte zone d’Italia: i fenomeni continueranno ad essere presenti su Nord-Est, bassa Lombardia, Liguria di Levante, risultando in genere nevosi fino in pianura. Nevicate più consistenti interesseranno la pianura emiliana, quella lombarda sud-occidentale (pavese,lodigiano) e le aree appenniniche fra Emilia, Toscana, Liguria. Tempo sempre asciutto invece sul Nord-Ovest.

Instabilità sparsa che interesserà anche il Centro Italia, con freddo in accentuazione e nevicate inizialmente intorno ai 400-600 metri di quota, in calo in serata fino a 2-300 metri. I fenomeni interesseranno soprattutto Toscana, Umbria, Lazio, zone interne di Marche e Abruzzo. Più stabile sulle aree costiere di queste ultime due regioni. L’aria sempre più fredda in quota determinerà precipitazioni di graupel/neve tonda fino a bassissima quota, a tratti anche in pianura.

Infine al Sud avremo ancora piogge e temporali diffusi sulle aree tirreniche, quindi Campania, Calabria, Basilicata occidentale, Sicilia. Più stabile e a tratti soleggiato su Puglia e Molise. Freddo in aumento e neve sui rilievi appenninici intorno ai 900-1000 metri.

Vi invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti su www.inmeteo.net

A cura di Francesco Ladisa