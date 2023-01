Meteo: tantissima neve cadrà al Centro-Sud fino a Sabato, guardate gli accumuli in Appennino! [mappe]

La fase fredda e perturbata in atto sull’Italia non è destinata a concludersi presto, anzi per quanto concerne il Centro-Sud il bello deve ancora arrivare.

La saccatura di origine artica avanzerà gradualmente verso sud/sud-est, portando nei prossimi giorni un calo delle temperature e di conseguenza della quota neve anche sulle regioni centro-meridionali. Inoltre, fra Venerdì e Sabato l’aria fredda – interagendo con le acque relativamente miti del Mar Mediterraneo – andrà a scavare un profondo ciclone che si collocherà proprio sul Centro-Sud e apporterà una intensa fase di maltempo.

Sebbene ci siano ancora incertezze sull’esatta collocazione del minimo depressionario (da cui dipenderanno distribuzione delle precipitazioni e quota neve), l’evoluzione generale è ormai assodata. Il tempo peggiorerà fortemente nel corso di domani, soprattutto dalla tarda mattinata/pomeriggio, con precipitazioni via via più diffuse e abbondanti.

La neve cadrà a quote collinari, sui 300-400 metri, al Centro (anche più in basso fra Marche, Umbria, Lazio settentrionale), a quote invece più elevate al Sud (800-1000 metri), stante il richiamo di aria meno fredda dai quadranti meridionali.

Le aree interne appenniniche saranno colpite da forti nevicate (anche a carattere di tormenta), con accumuli diffusamente sui 20-30 centimetri e fino a 40-60 centimetri, in particolar modo sulle aree appenniniche di Abruzzo, Molise, Lazio. Questo nella sola giornata di Venerdì.

Sabato il maltempo continuerà a colpire il Centro-Sud e continueranno le nevicate, a quote sempre più basse, probabilmente fino in pianura sul Medio Adriatico, a quote montuose o di alta collina al Sud. Le aree più colpite saranno le Marche, l’Abruzzo, il Molise, e anche l’Appennino calabro-lucano e quello campano, con accumuli nuovamente sui 20-40 centimetri (di neve fresca).

Dunque, alla fine di Sabato, avremo tantissima neve sui nostri Appennini: il manto nevoso potrà raggiungere anche i 70-80 centimetri, fin da quote collinari, ma probabilmente in alcuni punti superare anche il metro, in particolare sui rilievi di Marche, Abruzzo, Molise, con probabili disagi.

