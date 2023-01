Ciclone in formazione: dal pomeriggio venti tempestosi, temporali e intense nevicate al Centrosud

Sarà un Venerdì di forte maltempo e possibili disagi a causa di fenomeni intensi sul nostro Centro-Sud. Questo a causa della formazione di un profondo vortice ciclonico proprio sull’Italia che alimenterà intensi venti, precipitazioni e nevicate abbondanti.

Il peggioramento è già in atto con i primi fenomeni che interessano la Sardegna, ma nelle prossime ore si farà più intenso ed esteso, raggiungendo tutto il Centro-Sud peninsulare.

Piogge e temporali colpiranno Lazio (specie settori meridionali), Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e (vero sera) la Puglia, specie Salento e Gargano. I fenomeni potranno risultare come detto di forte intensità, associati a fulminazioni e locali grandinate. La neve cadrà fino a quote basse al Centro grazie alla presenza di aria particolarmente fredda in quota, in genere sui 400-500, ma in calo verso i 200-300 metri in serata, mentre a quote un po’ più elevate al Sud (6-800 metri). Previsti accumuli importanti, anche sui 30-50 centimetri sull’Appennino centrale. Precipitazioni più deboli ma nevose fino a quote pianeggianti potranno interessare anche Marche ed Emilia Romagna, specie dal pomeriggio.

Attenzione anche al vento, in intensificazione attorno al minimo di bassa pressione: previste raffiche di burrasca/burrasca forte in particolare sui settori costieri del basso versante tirrenico e dalla sera anche sull’area ionica e sulla Puglia. Vento forte anche sull’area appenninica centrale (Lazio, Abruzzo, Marche) dove per tanto le intense nevicate previste assumeranno anche carattere di tormenta.

A cura di Francesco Ladisa