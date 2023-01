L’inverno avvolge l’Italia per giorni, guardate le TEMPERATURE previste

L’aria fredda polare sta affluendo sempre più insistentemente nel Mediterraneo tanto che da pochi minuti ha avvolto interamente la nostra penisola. Questo flusso freddo sta alimentando un potente ciclone nel mar Tirreno, responsabile di forti venti, temporali e danni (tutto come previsto in questo articolo ieri). Ma proprio grazie a questa depressione l’aria fredda potrà insediarsi nei bassi strati del centro e del sud, garantendo un periodo decisamente più freddo.

E non è tutto: l’intera massa d’aria fredda tenderà a isolarsi all’interno del Mediterraneo secondo quello che potremmo definire, a tutti gli effetti, un “cut-off“. In gergo tecnico sta ad indicare l’isolamento di una bassa pressione da un flusso freddo più grande ad opera di un cuneo di alta pressione, che agisce come forbice (vedi immagine qui sotto):

Questa massa d’aria fredda resterà letteralmente bloccata nel Mediterraneo, essendo circondata su tutti i lati da figure di alta pressione. Ciò significa che l’aria fredda persisterà su tutta Italia per molti giorni, sicuramente fino al 25 gennaio e probabilmente fino al termine del mese! Insomma, vivremo senza dubbio un prolungato periodo freddo e invernale, con temperature inferiori alle medie del periodo.

Però chiariamoci: non ci saranno, almeno fino al 26 gennaio, picchi di freddo importanti e quindi nevicate fino in pianura. Farà freddo ma assolutamente in linea con l’inverno italiano. Le nevicate sono previste generalmente a quote di alta collina nei prossimi giorni.

Queste le temperature minime previste domenica 22 gennaio:

A cura di Raffaele Laricchia