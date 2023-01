METEO: ciclone sull’Italia, anche domani maltempo e NEVE

Un ciclone particolarmente profondo sta sferzando il sud Italia con venti forti (anche superiori ai 100 km/h), piogge, temporali e anche nevicate. I fiocchi bianchi stanno scendendo fino a quote collinari, segno dell’ingresso dell’aria fredda polare arrivata già da due giorni sulle regioni del nord. Ora il freddo sta dilagando su tutto lo Stivale e vi persisterà per molti giorni, come preannunciato qui.

Questo ciclone, dunque, si muoverà molto lentamente e tenderà a stazionare nel Mediterraneo anche domani. Insomma il maltempo continuerà a farci compagnia su tante regioni, come spiegato nel video:



Ma entriamo nel dettaglio e vediamo il tempo per ogni macro-settore italiano.

NORD – Tempo più stabile rispetto ai giorni scorsi, cieli generalmente nuvolosi al nordest, qualche sprazzo di Sole sul nordovest. Clima molto freddo all’alba con minime inferiori allo zero su Piemonte, Lombardia, Emilia e valli alpine/appenniniche.

CENTRO – Piogge diffuse su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria con neve oltre i 400-500 metri. Fiocchi possibili al mattino fino a 300 metri in Abruzzo. Piogge sparse in Sardegna con neve oltre 600 metri. Più asciutto su Toscana e Lazio, ma dal pomeriggio si affacceranno nuovi acquazzoni tra pontino e ciociaria. Tormente di neve in alta quote tra Abruzzo e Molise.

SUD – Maltempo su Campania, Calabria tirrenica, Puglia, Basilicata specie nella prima parte della giornata. I forti venti tenderanno gradualmente ad indebolirsi nel corso della giornata. Nevicate oltre i 500-600 metri sull’Appennino, Gargano, Subappennino Dauno. Piogge sparse in Sicilia con neve oltre 1000-1100 metri.

A cura di Raffaele Laricchia