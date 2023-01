Meteo: altro maltempo in arrivo, depressione in formazione!

Il Sole è tornato su gran parte d’Italia quest’oggi grazie ad aria più asciutta ed una colonna d’aria più stabile. Tuttavia sulle isole maggiori le nubi non sono mancate ed anche le piogge hanno bagnato molte località: queste piogge sono legate ad una nuova perturbazione, una depressione in via di sviluppo nel canale di Sicilia che sarà protagonista nei prossimi giorni sulla nostra penisola.

Insomma è chiaro che il tempo tornerà a peggiorare per opera di questa nuova depressione, sempre alimentata dalle correnti fredde artiche che continuano, e continueranno, ad affluire nel Mediterraneo. Il freddo, infatti, ci farà compagnia con tutta probabilità fino al termine di gennaio (come annunciato in questo articolo).

Questa depressione in formazione nel basso Mediterraneo tenderà ad intensificarsi da domani e pian piano cercherà di salire verso nord fino a portarsi a ridosso della Sicilia. Poi, tra giovedì e venerdì, questa si muoverà nel mar Ionio.



Dunque dove pioverà domani? Nubi e piogge saranno presenti principalmente su Sardegna e Sicilia, ma nel corso della giornata avremo un graduale peggioramento anche su Calabria, Basilicata e Puglia. Ci aspettiamo piogge sparse sulla Calabria ionica, poi entro sera possibilità di acquazzoni anche sul Salento. Addensamenti anche su Molise, Abruzzo e Marche ma con fenomeni molto rari e di breve durata. Sarà più stabile e soleggiato al nord e sul medio-alto Tirreno.

Tra giovedì e venerdì le piogge saranno molto più presenti su gran parte del sud e del medio Adriatico, mentre la neve preferirà le montagne fin sui 700-900 metri.

A cura di Raffaele Laricchia