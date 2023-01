Meteo oggi: tempo migliore ma non mancheranno piogge e temporali

Nella giornata odierna avremo una temporanea attenuazione della circolazione depressionaria che ha portato tanto maltempo sulla penisola nei giorni scorsi, quindi potremo godere di condizioni meteo decisamente più stabili, anche con ampi spazi soleggiati.

L’instabilità però non mancherà del tutto: avremo infatti piogge e locali temporali su Sardegna, Sicilia, a tratti anche coste laziali, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna. Qualche debole fenomeno (nevoso dai 4-500 metri) interesserà anche le Alpi piemontesi e il Triveneto, in particolare dal pomeriggio. Altrove il tempo sarà generalmente asciutto, con spazi soleggiati come detto anche ampi, specialmente fra Liguria, Toscana e al Sud fra Puglia, Basilicata, Calabria e Campania.

Il tempo tornerà poi a peggiorare sensibilmente nella giornata di domani, con piogge e temporali diffusi al Centro-Sud. Maggiori aggiornamenti nei prossimi articoli.

A cura di Francesco Ladisa