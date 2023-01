Depressione nel Tirreno, altro MALTEMPO domani su diverse regioni

L’area di bassa pressione situata nel Mediterraneo dalla scorsa settimana è costantemente rinvigorita, alle alte quote, da refoli freddi provenienti da nordest e proprio queste correnti stanno alimentando una nuova, l’ennesima, depressione ricca di maltempo. Questo ciclone (già previsto nei giorni scorsi) sta dispensando piogge su diverse regioni del sud, ma il maltempo entrerà nel vivo nel corso di giovedì.

Come indicato nel video sottostante, ci aspettiamo piogge su buona parte del Meridione, più insistenti su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale. I fenomeni si estenderanno anche a Molise, basso Lazio e Abruzzo, mentre non riusciranno a salire più a nord. Il settentrione e l’alto Tirreno, infatti, resteranno ai margini del maltempo.



Considerando che ci troviamo ancora ( e lo saremo fino al termine del mese) in un ambiente piuttosto freddo, ecco che la neve tornerà ad ammantare l’Appennino centro-meridionale fino a quote di alta collina. In particolare su Abruzzo e Molise potrà nevicare, giovedì, fin sui 600-700 metri ed occasionalmente anche più in basso nei settori interni. Su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia nevicherà a quote superiori agli 800-1200 metri.

A cura di Raffaele Laricchia