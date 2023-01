Meteo: nel week end ancora freddo e instabilità al Centro-Sud

Si prospetta un week end ancora molto incerto su mezza Italia. La circolazione depressionaria che sta attualmente portando forte maltempo al Centro-Sud (specie al Meridione) si attenuerà parzialmente negli ultimi giorni della settimana ma resterà ancora attiva, alimentandosi con correnti fredde settentrionali, tanto da arrecare ancora instabilità a carattere sparso.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la giornata di Sabato sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte del Centro-Sud, con instabilità relegata per lo più a Sardegna, Sicilia e Calabria. Qualche fenomeno in genere debole anche su Salento e sull’Appennino centrale, fra Marche e Abruzzo. Il clima sarà freddo e le temperature in ulteriore diminuzione per l’affluire di correnti fredde da nord-est: la quota neve si attesterà sopra i 1000 metri al Sud, a quote di bassa collina invece al Centro (ma con fenomeni come detto scarsi). Condizioni di stabilità invece al Nord con spazi soleggiati alternati ad annuvolamenti, ma freddo pungente soprattutto nelle ore serali e al mattino presto con gelate diffuse fino in pianura.

Anche nella giornata di Domenica avremo ancora spiccata instabilità su Sicilia, Sardegna e Calabria, qualche pioggia sparsa su Basilicata, Puglia e sul medio Adriatico, qui con fioccate fino a bassa quota. Tempo stabile con prevalenza di sole al Centro-Nord, con clima sempre freddo e gelate diffuse. Maggiori schiarite anche sui settori tirrenici.

A cura di Francesco Ladisa