Un asteroide (scoperto solo pochi giorni fa) sfiorerà la Terra questa notte

Un asteroide è previsto transitare ad una distanza relativamente vicina dal nostro Pianeta nella prossima notte, fra Giovedì e Venerdì.

Il corpo spaziale è stato individuato solo qualche giorno fa e battezzato “2023 BU”: passerà sopra la punta meridionale del Sud America intorno all’1:27 ora italiana, quando si troverà ad appena 3.600 chilometri dalla superficie terrestre e ben all’interno dell’orbita dei satelliti geosincroni.

Nonostante la distanza davvero ravvicinata gli esperti rassicurano: non c’è alcun rischio che l’asteroide impatti sulla Terra e, anche se lo facesse, questo piccolo oggetto, che ha dimensioni stimate tra i 3,5 e gli 8,5 metri, finirebbe per trasformarsi in una palla di fuoco e disintegrarsi in modo innocuo nell’atmosfera, quasi sicuramente senza arrecare danni.

2023 BU è stato scoperto dall’astronomo dilettante Gennadiy Borisov, lo stesso che qualche anno fa scoprì la cometa interstellare 2I/Borisov, sabato 21 gennaio e da quel momento è stato osservato e analizzato da diversi astronomi che ne hanno ricostruito l’orbita. Il sistema di valutazione dei rischi di impatto Scout della NASA, gestito dal Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) presso il Jet Propulsion Laboratory dell’agenzia nella California meridionale, ha subito previsto che non ci sarà impatto.

A cura di Francesco Ladisa