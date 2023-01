Meteo: nel week end correnti fredde sull’Italia e ancora instabilità sparsa al Centro-Sud

La lunga fase instabile che sta interessando il Centro-Sud proseguirà anche nel week end. La circolazione depressionaria alimentata da correnti fredde settentrionali troverà collocazione fra lo Ionio e la Grecia, continuando a portare piogge e temporali sparsi soprattutto al Meridione ma a tratti anche sulle regioni del Centro.

Nella giornata di Sabato 28 Gennaio, al Sud avremo nubi diffuse e precipitazioni a carattere sparso, più organizzate fra Sicilia orientale e Calabria meridionale, anche associate a temporali. Piovaschi fra Basilicata e Puglia, ma in un contesto più stabile e asciutto rispetto ai giorni precedenti. Neve in Appennino in genere da 800-1000 metri in su.

Al Centro cieli molto nuvolosi o coperti con locali precipitazioni su Sardegna, Lazio (qui per lo più in mattinata), a tratti anche regioni adriatiche (con fenomeni più deboli e sporadici). Più asciutto su Toscana e Umbria. Deboli nevicate fino a bassa quota (2-300 metri) sulle regioni adriatiche.

Al Nord tempo stabile e ampi spazi soleggiati al Nord-Ovest. Clima freddo e gelate anche nelle zone di pianura.

Domenica una residua circolazione instabile porterà nubi su regioni adriatiche e al Sud, con gli ultimi fenomeni fra Sardegna, Sicilia e Sud Calabria. Per lo più asciutto altrove. Bel tempo e sole invece al Centro-Nord. Clima sempre freddo con gelate diffuse fino in pianura Al Nord.

A cura di Francesco Ladisa