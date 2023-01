Meteo: che aggiornamenti gelidi dai modelli stamane! Ecco le ultime

Nei prossimi giorni l’alta pressione delle Azzorre detterà il tempo sulla nostra penisola regalando giornate in prevalenza stabili e molto soleggiate, con temperature in lieve aumento soprattutto al Centro-Nord. Questo almeno fino al week-end.

La situazione però potrebbe mutare radicalmente dall’inizio della prossima settimana. Stamane entrambi i principali modelli previsionali (Gfs ed Ecmwf) convergono verso scenari molto freddi e perturbati per la nostra penisola. Proprio l’alta pressione oceanica è vista infatti ergersi (nel periodo 5-6 Febbraio) verso latitudini settentrionali, a favorire una imponente discesa di aria gelida di matrice artico-continentale in direzione dell’Europa centro-meridionale e dell’area mediterranea.

Aria molto fredda sia in quota che nei bassi strati dell’atmosfera potrebbe mettersi in marcia e raggiungere l’Italia soprattutto dal 7-8 Febbraio in poi, portando un calo termico significativo e nevicate a quote basse.

La distanza temporale però rende questa previsione ancora poco affidabile. Seppure la configurazione generale venisse confermata (saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti) andrebbe vista la traiettoria della massa gelida e gli effetti risultanti per la nostra penisola (che potrebbe rimanere anche ai margini). Ad ora, con un’evoluzione del genere, sarebbe probabilmente il Centro-Sud e il versante Adriatico l’area più colpita dal freddo e soprattutto dalle precipitazioni. Ma come detto, siamo ancora molto lontani da poter fare una previsione affidabile e dettagliata.

Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti!

A cura di Francesco Ladisa