Meteo: oggi sole prevalente ma anche qualche pioggia al Sud, con FORTI VENTI settentrionali

Sarà una giornata in gran parte stabile e soleggiata quella odierna sull’Italia, grazie all’alta pressione che si sta rinforzando sul Mediterraneo centrale. Un veloce impulso di aria più fredda e leggermente instabile però apporterà dei fenomeni sparsi su alcune regioni centro-meridionali.

Nel dettaglio, al Centro-Nord avremo condizioni di stabilità con cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Locali foschie o nebbie in Pianura Padana. Spiccata variabilità su medio versante adriatico e Sud Italia, con piogge e locali rovesci in mattinata su Abruzzo, Molise e Puglia, in esaurimento nella seconda parte di giornata con ampi schiarite a seguito. Piogge anche sul basso Tirreno, fra Calabria e Sicilia settentrionale, possibili fino al tardo pomeriggio. Nubi e qualche isolato piovasco anche sulla Sardegna centro-meridionale. Più asciutto e soleggiato sui restanti settori.

Attenzione al temporaneo rinforzo del vento dai quadranti settentrionali: forti raffiche previste su Puglia, Basilicata, Campania e Calabria ionica.

A cura di Francesco Ladisa