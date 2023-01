METEO: tra Sole e nubi? Le previsioni per mercoledì 1 febbraio

Tra poche ore avrà inizio il mese di febbraio, il terzo e ultimo dell’inverno meteorologico ma storicamente il più freddo per l’Italia. Difatti spuntano ipotesi decisamente fredde per la prossima settimana, ma di questo ve ne abbiamo parlato in modo più chiaro in questo articolo.

E domani, dunque, cosa ci riserverà il tempo? Ebbene al momento troviamo un campo di alta pressione dominante sull’Europa centro-occidentale e sarà proprio questo ad influire sulle condizioni meteorologiche dello Stivale. Si prospetta, pertanto, una giornata stabile su gran parte d’Italia con cielo generalmente sereno (al nord e sul lato adriatico) o nuvoloso (sul lato tirrenico). Molto improbabili le piogge, se non qualche raro fenomeno in Sardegna.

Nel video potete visionare tutti i dettagli sul tempo per domani:



Dal punto di vista termico poche variazioni: continuerà a far freddo specie di notte e all’alba con minime anche inferiori allo zero nelle valli, nelle conche e nelle campagne. Di giorno, grazie al Sole, avremo temperature un pizzico più gradevoli da nord a sud. Il vento di tramontana, protagonista quest’oggi al sud, si attenuerà rapidamente.

A cura di Raffaele Laricchia