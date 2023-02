ARIA FREDDA e rischio neve la prossima settimana, ma sarà davvero così?

Freddo, neve, pioggia potrebbero ben presto tornare in Italia, proprio dall’inizio della prossima settimana. Tuttavia gli aggiornamenti degli ultimi giorni ci parlano di una vera e propria ondata di gelo che favorirebbe nevicate fino a quote bassissime o in pianura, specie sui settori adriatici. Ma sarà davvero così?

Non possiamo nascondere che le incertezze a riguardo sono ancora notevoli e nessuno meteorologo al mondo sarebbe in grado di sbrogliare questa situazione e capire, con esattezza, quale traiettoria assumerà il nucleo gelido che andrà, a breve, a svilupparsi sull’est Europa.

I centri di calcolo mostrano molte perplessità sulla destinazione del gelo continentale, ma la possibilità che possa coinvolgere l’Italia è pur sempre presente. GFS, modello americano, propone un’ondata di gelo diretta verso le regioni del medio-alto Adriatico ed il nord tra 6 e 9 febbraio, mentre ECMWF, modello europeo, propone un’irruzione gelida addirittura su Grecia e Turchia, insomma in ben altri settori.

La media degli scenari di GFS, matematicamente la previsione più probabile, mostra un’irruzione fredda diretta sull’Italia.

Questa grande differenza è determinata dal diverso posizionamento di partenza del nucleo gelido sull’est Europa, il quale dovrà essere necessariamente chiaro entro le prossime 24-36 ore per ovvie ragioni temporali. Insomma occorrerà attendere ancora qualche altro aggiornamento per capire se effettivamente l’Italia dovrà fare i conti con un’ondata di maltempo di chiaro stampo invernale! Fino a domenica sarà l’anticiclone a fare la voce grossa! Di seguito il tempo fino al termine della settimana:

A cura di Raffaele Laricchia