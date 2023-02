Meteo oggi: tempo stabile e in gran parte soleggiato sulla penisola

L’alta pressione ha riconquistato definitivamente la nostra penisola riportando condizioni meteo decisamente stabili. Oggi sarà una giornata all’insegna del bel tempo e caratterizzata da ampi spazi soleggiati da nord a sud. Vediamo più nel dettaglio le previsioni:

Al Nord tempo stabile su tutti i settori e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Maggiore nuvolosità solo sulla Liguria centro-orientale, con cieli a tratti coperti. Locali foschie o nebbie mattutine in Pianura Padana, in dissolvimento nel corso del giorno. Valori termici in aumento con massime fino a 12-13 gradi in Pianura.

Al Centro avremo una maggiore nuvolosità che interesserà soprattutto Toscana, Lazio e Sardegna, senza però precipitazioni, a parte qualche debole piovasco in Toscana. Più soleggiato sulle regioni adriatiche. Valori massimi anche qui fino a 12-13 gradi.

Al Sud, giornata stabile con prevalenza di sole ma nuvolosità in arrivo sui settori tirrenici specie nella seconda parte del giorno. Qualche debole pioggia è attesa sulla Sicilia occidentale a fine giornata. Temperature diurne fino a 12-15 gradi. Ventilazione in attenuazione e generalmente debole.

A cura di Francesco Ladisa