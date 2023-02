Meteo: tutto il tempo della Candelora…de l’inverno semo fora?

“La Madonna Candelora de l’inverno semo fora, ma se piove o tira vento de l’inverno semo dentro”

Proprio così recita una delle tante versioni della filastrocca sulla Candelora, in relazione alle condizioni meteorologiche. Ma è effettivamente così? Ovviamente no considerando che si tratta di proverbi e tradizioni senza grandi valenze scientifiche se non quelle strettamente legate all’occhio umano durante la stagione invernale.

Guarda caso quest’anno vivremo con tutta probabilità una Candelora molto stabile su gran parte d’Italia, specie al nord e al centro dove splenderà il Sole. Ma questo ovviamente non preclude l’arrivo di altre ondate di freddo e neve nel prosieguo dell’inverno! Difatti già la prossima settimana potremmo imbatterci in una forte ondata di freddo, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

La giornata di domani, giovedì 2 febbraio, sarà stabile su quasi tutta Italia eccezion fatta per addensamenti all’estremo sud e sulle isole maggiori. Addirittura qualche piovasco potrebbe farsi largo in Sicilia. Ve ne abbiamo parlato in questo video:

Anche dal puto di vista termico poche variazioni: molto freddo di notte e all’alba, leggermente più gradevole in pieno giorno. Ci aspettiamo picchi di 13-14°C laddove splenderà il Sole.

A cura di Raffaele Laricchia