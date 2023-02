Meteo: caldo in arrivo al Nord fra domani e Sabato, temperature fino a 20 gradi!

Sarà un week end decisamente mite su alcune zone d’Italia, con temperature al di sopra della media stagionale anche di parecchi gradi. Una massa d’aria temperatura portata dall’Anticiclone in espansione dall’Atlantico raggiungerà infatti la penisola, portando un generale aumento termico che sarà più marcato nelle giornate di Venerdì e Sabato sulle regioni occidentali, specie quelle del Nord.

In particolare, nella giornata di Sabato, l’aria calda si combinerà al fattore Foehn (favonio), cioè a venti di caduta che agiranno sulle pianure e vallate del Nord-Ovest: ecco che su Piemonte, Lombardia, a tratti anche Valle d’Aosta, le temperature diurne raggiungeranno valori eccezionalmente miti per il periodo. Si potranno toccare infatti anche i 18-20 gradi fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di Sabato. Sulle Alpi avremo valori anche prossimi o superiori ai 10 gradi alla quota di circa 1500 metri. Anche laddove non soffieranno i venti caldi di favonio le temperature supereranno agevolmente i 12-13 gradi.

Il clima sarà abbastanza mite anche sul resto del Nord e soprattutto sulle regioni tirreniche, Isole Maggiori comprese, dove avremo massime sui 14-17 gradi. Più fresco invece su regioni adriatiche dove agiranno venti settentrionali che manterranno la colonnina di mercurio su valori più consoni al periodo.

Questa parentesi mite che coinvolgerà come abbiamo visto soprattutto il Centro-Nord non durerà molto a lungo: dalla giornata di Domenica e poi a inizio della prossima settimana infatti avremo l’arrivo di una massa d’aria ben più fredda di origine artica che porterà un brusco calo delle temperature, sebbene la previsione sia ancora incerta per quanto riguarda intensità ed effetti sul nostro paese.

A cura di Francesco Ladisa