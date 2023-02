METEO: tutto il tempo per venerdì 3 febbraio

Tornerà il freddo intenso, tornerà l’inverno a partire dal termine della settimana (ve ne abbiamo parlato qui), ma fino a quel momento dovremo fare i conti ancora con l’alta pressione che, paradossalmente, regalerà una vera e propria impennata delle temperature.

Venerdì e sabato saranno i due giorni più caldi della settimana, soprattutto sulla Val Padana centro-occidentale e le isole maggiori. Pensate che le temperature saliranno ulteriormente fino a sfiorare, sabato, i 18°C! E dopo appena 48 ore ce ne saranno parecchi di meno per l’avanzata delle freddissime correnti orientali.

Ma cosa succederà venerdì 3 febbraio in Italia? Come potete ben vedere nel video l’Italia sarà sovrastata dall’alta pressione che regalerà l’ennesima giornata stabile e soleggiata. Il freddo ci farà visita solo di notte e all’alba, poi la colonnina di mercurio salirà ovunque in pieno giorno, fino a superare localmente i 14-15°C.

Sabato si attiveranno i venti di foehn sul nord-ovest, e ciò favorirà una ulteriore impennata termica in chiara ottica primaverile. Le temperature saliranno anche sul lato tirrenico e le isole maggiori, mentre sarà meno evidente sul lato adriatico. Della giornata di sabato, però, ne parleremo nel prossimo appuntamento!

A cura di Raffaele Laricchia