Meteo: che freddo in arrivo fra Domenica e Lunedì al Centro-Sud! Nevicate possibili fino in pianura

Si conferma un brusco cambiamento di scenario meteorologico a partire dalla giornata di Domenica: una possente irruzione di aria gelida di estrazione artico-continentale raggiungerà la penisola dando il via ad un periodo molto freddo per tutta l’Italia.

Si tratterà di una massa d’aria che si raffredderà sensibilmente sui Balcani e dilagherà velocemente in Adriatico facendo calare repentinamente le temperature, che subiranno un vero e proprio crollo fra Domenica e Lunedì soprattutto sulle regioni centro-meridionali, più esposte appunto al flusso gelido.

Tuttavia, anche se molto fredda nei bassi strati atmosferici, questa massa d’aria non sarà particolarmente instabile: verrà a mancare infatti una struttura ciclonica che avrebbe potuto apportare anche una fase di maltempo importante sulla nostra penisola.

Avremo quindi un freddo secco associato a fenomeni molto sporadici e in genere deboli. Laddove si verificheranno delle precipitazioni però, potranno assumere carattere nevoso fino a bassa quota, anche in pianura e lungo le coste.

E qualche fenomeno è atteso – stando agli ultimi aggiornamenti – Domenica e Lunedì sulle regioni adriatiche e meridionali, per lo più grazie all’interazione dell’aria gelida con la superficie del mare. Nuvolosità irregolare, alternata a schiarite, potrà arrecare dei rovesci e delle deboli nevicate in particolare su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, con fiocchi che potranno cadere fin sui 2-300 metri e a tratti anche al livello del mare. Non ci attendiamo accumuli ma solo qualche veloce imbiancata. Nella giornata di Lunedì qualche fenomeno, nevoso fino a bassa quota, potrà interessare anche il Piemonte occidentale e la Sardegna meridionale. Sul resto del Nord e le regioni tirreniche il sole si alternerà ad addensamenti nuvolosi ma in genere senza precipitazioni.

Da segnalare con l’arrivo di questa ondata di freddo anche un rinforzo dei venti che soffieranno forti dai quadranti settentrionali sul Centro Sud, specie su basso versante Adriatico e settori ionici.

A cura di Francesco Ladisa