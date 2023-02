Grande FREDDO in arrivo, Laricchia: “le temperature crolleranno di oltre 10°C, vi dico dove nevicherà”

Dopo una giornata clamorosamente mite per via delle secche correnti favoniche su tutto il nord e tante locali del centro e del sud, il tempo si appresta a cambiare drasticamente su tutto lo Stivale! Pensate che in poco più di 24 ore ci saranno oltre 10-12°C di differenza da nord a sud: i 14-15°C diffusi rilevati questa mattina sul Meridione saranno sostituiti, domani, da valori poco superiori ai 2-4°C, segno dell’ingresso di aria molto fredda dai Balcani.

Ma quanto effettivamente farà freddo? E ci sarà la neve? Sono domande a cui risponde l’esperto tecnico meteorologo Raffaele Laricchia. “Beh, il freddo sarà senza dubbio protagonista indiscusso dei prossimi 4-5 giorni su tutta Italia, ma sullo stesso livello di importanza ci metto anche il forte vento di tramontana che sferzerà il sud e il medio-basso Adriatico”.

Quando irrompe l’aria gelida? “Già da stasera le temperature scenderanno vistosamente sulle regioni adriatiche e al sud, ma la spallata più netta alla colonnina di mercurio arriverà tra domenica e lunedì con un calo vistoso delle temperature. Pensate che giungeranno temperature fino a -9/-10°C a 1500 metri, valori che solitamente arrivano fin nel Mediterraneo solo durante le grandi ondate di freddo e neve. “

Quindi ci sarà la neve? “Per gli amanti della neve c’è una pessima notizia: non nevicherà, o meglio non nevicherà come qualcuno vuole farvi credere con articoli sensazionalisti e totalmente privi di logica. Qualche blando accumulo nevoso sarà possibile più che altro lungo l’Appennino, mentre su coste e pianure i fenomeni saranno quasi del tutto inesistenti! Qualche fiocco di neve, qualche chicco di graupel, qualche brevissima bufera saranno possibili, ma pur sempre in modo molto disorganizzato e inconsistente. Le aree coinvolte da questi rari fenomeni saranno Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, cosentino ionico e crotonese.”

Come mai così poche precipitazioni? “La parte più fredda, più umida e più instabile della perturbazione resterà confinata su Grecia e Turchia, mentre l’Italia farà i conti con aria molto secca e quindi poco predisposta ad originare piogge o nevicate. Sia domenica che lunedì saranno due giornate molto fredde e ventose, ma con fenomeni davvero rari e di breve durata.”

Ci saranno altre possibilità di neve? “A metà prossima settimana, specie tra mercoledì e giovedì, potrebbero scorrere sull’Italia nuclei freddi dell’est un pizzico più umidi e instabili. Questi potrebbero dar luogo a qualche nevicata più interessante, fino in pianura, sulle regioni adriatiche, ma dato che mancano ancora parecchi giorni sarà necessario attendere ulteriori precisazioni. Certamente dovremo armarci di cappotti pesanti, sciarpe e guanti perché il freddo ci sarà e sarà davvero intenso!”

A cura di Francesco Ladisa