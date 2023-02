Devastante terremoto in Turchia: la lunghissima scossa ripresa da una telecamera di un negozio

Impressionante questo filmato diffuso sui social network e in seguito da diverse emittenti televisive. Si tratta di un video catturato da una telecamera di sorveglianza all’interno di un negozio durante la violentissima scossa di terremoto magnitudo 7.9 che ha colpito Turchia e Siria.

Le immagini provengono da un negozio di Gaziantep, a circa 37 km dall’epicentro del terremoto. La scossa principale, avvenuta intorno alle 2:18 ore locali, è stata lunghissima ed è durata diversi minuti.

#Antep / #Gaziantep

The moment of the earthquake was caught on CCTV#Deprem #Turkey pic.twitter.com/A7Ag54JkUx

— Breaking News Saudi Arabia (@theSaudiNewsOff) February 6, 2023