Distruttivo terremoto in Turchia e Siria: quasi 2000 morti e 10.000 feriti accertati

Si aggrava il bilancio del violento terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Le ultime stime contano 1121 decessi in Turchia, 403 tra le aree siriane controllate dal governo di Damasco e quelle dell’amministrazione autonoma del Nord-Est, 380 nei territori siriani occupati dalla Turchia o controllati da milizie sunnite. I feriti sono rispettivamente 7.634, 1284 e oltre 1000. In totale dunque si ha conferma di 1904 morti e circa 10.000 feriti. Un bilancio destinato ad aggravarsi ulteriormente.

Sono migliaia gli edifici e le abitazioni crollate, la maggior parte in Turchia, non solo nell’area dell’epicentro ma anche ad oltre 150-200 chilometri di distanza, quindi in un gran numero di città e villaggi. Il governo turco fa sapere in una nota che “finora è giunta la segnalazione di un totale di 2.824 edifici crollati” in seguito al terremoto.

In Turchia la zona più colpita è quella di Gaziantep, territorio in cui si sono rifugiati tantissimi profughi siriani in fuga dalla guerra. Qui sono crollati centinaia di edifici. Colpite gravemente anche le province di Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay e Kilis.

A cura di Francesco Ladisa