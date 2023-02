Previsioni meteo: nucleo FREDDO porterà altre nevicate, CICLONE all’estremo sud!

L’ondata di freddo sta per entrare nel vivo su quasi mezza Italia e per alcune regioni potrebbe trattarsi di una fase perturbata molto incisiva. Ci riferiamo in particolare all’estremo sud dove nelle prossime 96 ore agirà un ciclone insidioso, stazionario e particolarmente profondo che potrebbe dar vita a piogge persistenti e a carattere di nubifragio.

Sicilia ionica e Calabria ionica saranno senza dubbio i settori più coinvolti da questo ciclone in risalita dal basso Mediterraneo e che troverà maggior verve nel canale di Sicilia, a ridosso di Malta. Esso innescherà venti tesi di levante su tutto il sud Italia soprattutto tra mercoledì e venerdì: proprio in questo arco temporale potremmo assistere a piogge persistenti con accumuli davvero ragguardevoli su siracusano, catanese, messinese ionico e reggino. Dagli ultimi aggiornamenti si prospettano accumuli di pioggia superiori ai 300 mm.

Nel frattempo un’altra massa d’aria, molto più fredda, irromperà mercoledì sulle regioni adriatiche e porterà nevicate un po’ più sostenute rispetto alle blande fioccate delle ultime ore. Romagna, Marche, Abruzzo e Molise potranno assistere a fiocchi fin sulle coste, mentre nei settori interni potrebbero esserci alcuni centimetri di accumulo. Fioccate previste anche sulla Puglia centro-settentrionale sia martedì che mercoledì, fino a bassissima quota.



In tutto questo il nord resterà ai margini del maltempo per tutto il periodo in esame e con tutta probabilità fino ad inizio prossima settimana.

A cura di Raffaele Laricchia