L’immagine dalla Siria che sta commovendo il mondo: bambina fa da scudo al fratellino sotto le macerie del terremoto

Una commovente fotografia di una bambina che fa da scudo alla testa del suo fratellino mentre sono entrambi bloccati sotto le macerie ha fatto il giro del mondo diventando virale sui social network nelle ultime ore.

La foto, destinata a rimanere nella storia, è stata scattata in un’area della Siria colpita dal terribile terremoto di magnitudo 7.8 che ha causato fra Turchia e Siria migliaia di vittime e feriti oltre a danni materiali catastrofici (leggi qui le ultime notizie).

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother’s head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity… pic.twitter.com/J2sU5A5uvO

