Terremoto Turchia: la violentissima scossa butta giù i palazzi a Kahramanmaraş, il VIDEO in diretta

Continuano a diffondersi testimonianze video impressionanti sul drammatico sisma che ha colpito Turchia e Siria nella giornata di ieri.

In questo filmato, girato da una dashcam di un’automobile nella città di Kahramanmaraş, vengono ripresi i terribili attimi in cui una nuova violenta scossa (probabilmente quella di magnitudo 7.5 delle 13:24 di ieri) fa crollare in pochi secondi diversi edifici, scatenando il panico fra la popolazione.